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«Ребята, гляньте, Гену взяли!»

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  • 16.01.2023, 11:37
  • 6,524
«Ребята, гляньте, Гену взяли!»

В Пуховичском районе рыбак вытянул из воды сома размером с подростка.

В Пуховичском районе рыбак Андрей Козловский достал из Свислочи упитанного сома и записал душевное видео. Ролик опубликовали в группе «Рыбалка в Беларуси».

На рыбалку мужчина вышел со спиннингом, ловил на мягкие приманки. В какой-то момент леска натянулась и белорус достал из воды внушительных размеров сома.

— Столько он попорывал тут, — сказал на видео рыбак и попытался поднять свой улов. — Красавец!

Затем мужчина выпустил сома обратно в Свислочь, со словами:

— Дал ты адреналину. Что ты еще разворачиваешься к берегу?! Дурачок! Давай, плыви.

Гена все-таки уплыл.

— Пошел красавец! Пошел! — бросил на прощание рыбак и добавил в камеру, — Все, ребята. Всем добра! Отпускайте рыбу.

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