Осталась только кухня с яблоками: как выглядит квартира до и после удара РФ по дому в Днепре 2 16.01.2023, 11:42

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На кадрах семья погибшего украинца празднует день рождение дочери.

В сети показали квартиру погибшего в результате удара РФ по Днепру тренера по боксу Михаила Кореновского до и по прилету ракеты. Фото того, что осталось от его жилья – кухни облетело уже весь мир.

Соответствующее видео публикует «Обозреватель». Это кадры з желтой кухни, на которой после атаки РФ чудом остались яблоки на столе.

На кадрах семья праздновала день рождение дочери.

Неизвестна точная дата съемки, но видно, что люди даже не подозревали, что с ними случится такое горе.

Кроме того, она лишила Украину великого спорсмена. Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

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