Да хоть Пригожина ставь 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

16.01.2023, 11:45

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Евгений Пригожин

Перестановки в военном руководстве РФ неизменно приводят к одному и тому же.

Любые перестановки в военном руководстве РФ неизменно приводят к одному и тому же - очередному массированному ракетному удару по мирной украинской инфраструктуре.

Ничего другого ни Суровикин, ни Герасимов предложить физически не могут.

Да хоть Пригожина ставь - он займется тем же, разве что еще активнее погонит пушечное мясо на верный убой.

Все, на что способна российская оккупационная армия - это устраивать откровенный террор против мирного украинского населения.

Иных планов нет.

Если не относить к таковым временную оккупацию, ценой огромных потерь, локальных городов.

Кремль продолжает имитировать бурную активность, уже который месяц не имея возможности изменить ничего, от слова совсем.

Быть может, «Ангарский маньяк» Михаил Попков, убивший более 80 человек, который изъявил желание отправиться на фронт, сможет как-то переломить ситуацию.

Им нужен герой и они его получат. Причем идеально их олицетворяющего.

Когда через несколько десятилетий попросят кратко охарактеризовать путинскую агрессию против Украины - достаточно будет рассказать про хаотичные ракетные удары по мирным кварталам, да серийных маньяков, марширующих в первых рядах бездумных российских атак.

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