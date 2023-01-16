Ученые рассказали, что заставляет людей верить в призраков 3 16.01.2023, 11:52

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У паранормальных явлений есть научные объяснения.

Ночное время может быть пугающим опытом для некоторых людей. Именно ночью часто сообщают о якобы паранормальных переживаниях, таких как призраки или инопланетяне, пишет «Хайтек».

Предыдущие исследования выявили значительную связь между небольшим количеством переменных сна и якобы паранормальными переживаниями и убеждениями. В частности, сонный паралич (СП) — временная неспособность двигаться, обычно возникающая в начале сна или после пробуждения — был связан с различными факторами, включая духовные практики и паранормальные явления. Одно исследование, в котором изучались возможные факторы риска изолированного сонного паралича (ИСП, т. е. СП, возникающий независимо от нарколепсии и других заболеваний), показало, что те, кто сообщил о ИСП, придерживались значительно более духовных убеждений (например, поддерживая веру в то, что разум и душа могут покидать тело и путешествовать), чем те, у кого его нет.

Синдром взрывающейся головы (СГВ) — это расстройство сна, характеризующееся громкими звуками или ощущением взрыва в голове во время переходов бодрствование-сон или сон-бодрствование. Этот опыт также был связан с верой в сверхъестественное и сообщал о якобы паранормальных явлениях. В частности, одно исследование обнаружило положительную корреляцию между эпизодами ЭГС и аномальными убеждениями. Более недавнее исследование показало, что 2,8% страдающих СГВ поддержали веру в то, что такой синдром был результатом небиологических, сверхъестественных причин, а 2,3% полагали, что это было из-за электронных устройств (т.е., возможно, указывает на некоторые заговорщические мысли).

В текущем исследовании приняли участие 12,8 тыс. человек. Из них были исключены те, кто страдает различными ментальными расстройствами и заболеваниями, способными перекрыть вышеупомянутые синдромы. Окончательное количество тех, кто сообщил хотя бы об одном эпизоде ЭГС или ИСП, составило 3 286 (52,7%) и 3 523 (51,7%) соответственно. Средняя эффективность сна для всех участников составила 84,42%. Средняя латентность сна составила 28 мин, а средняя продолжительность сна — 6 ч 51 мин. Среднее значение симптомов бессонницы составило 8,13.

Среди участников было несколько твердо верящих в паранормальные явления (то есть те, кто дал ответ «определенно да»). Например, 12,7% твердо верили, что душа будет жить после смерти, 8,1% твердо верили в существование призраков, 5,6% верили, что некоторые люди могут общаться с умершими, 3,4% твердо верили, что околосмертные переживания (ОСП) являются свидетельством жизни после смерти, 4,7% твердо верили в существование демонов и 3,4%твердо верили, что инопланетяне посещали землю/общались с людьми.

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