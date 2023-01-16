Крещенских морозов в Беларуси не будет 3 16.01.2023, 12:01

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Прогноз погоды на предстоящую неделю.

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какую погоду белорусам ждать с 16 по 22 января.

- На следующей неделе Атлантика продолжит удерживать сырую влажную с осадками и ветряную погоду. Не ожидается во второй половине января и сильных морозов. Средняя температура окажется до пяти градусов теплее обычного. Таким образом традиционных крещенских морозов в этом году ждать, по всей видимости, не стоит, - прогнозирует Рябов.

В начале недели Беларусь окажется под влиянием северо-атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Будет облачно, повсеместно пройдет мокрый снег с дождем. Ветер умеренный, временами порывистый. На дорогах гололедица. Влажность до 100%, утром слабые туманы. Видимость до километра. Ночью от +2 до -3. В середине дня в понедельник от 0 до +5. Во вторник +1..+7.

Как сообщил синоптик, в середине недели за погоду продолжат отвечать атмосферные фронты и влажные воздушные массы с южных широт. Белорусов ожидает высокая облачность и мокрый снег вперемешку с дождем. Во многих районах ожидается юго-восточный порывистый ветер, гололед. Под утро слабые туманы. Влажность до 100%, температура в среду ночью -1+5, а днем +3..+8.

В начале второй половины недели погодный циклон начнет определять активный циклон с юга Европы. Быстро смещаясь на север вдоль западных границ Беларуси он принесет ненастную облачную с осадками, различной интенсивности погоду. Ночью и утром слабый туман. Видимость до 1 км, влажность до 90%. Ветер южный порывистый, временами сильный. Ночью 0..+6. В дневные часы в четверг ожидается от +1 до 7 . В пятницу немного прохладней 0..+3.

К концу недели атмосферными процессами начнет управлять область высокого атмосферного давления. В страну придет более прохладный воздух северо-востока, который принесет облачную с прояснениями погоду. Временами снег, мокрый снег, возможен дождь Влажность до 90%. Под утро слабые туманы и видимость до 1 км. Ночью -1..-3. Днем в субботу 0..+1, в воскресенье - 2..+1.

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