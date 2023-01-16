Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника 5 16.01.2023, 12:00

6,310

Экс-главарь «ДНР» считает, что российский диктатор не всегда лично появляется на публике.

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин заявил, что Путин прибегает к услугам двойников.

Террорист рассказал, что есть один главный признак настоящего Путина — российский диктатор никогда не появляется в толпе.

«Настоящий Путин Владимир Владимирович на Рождество один был в кремлевском храме. Священники боялись лишний раз к нему подойти. Наверное, там снайпер сидел и предупредил, что расстреляет их, если они приблизятся ближе 20 метров. Вот это настоящий Владимир Владимирович, который, когда показывают, что он принимает министров, он сидит на одном конце стола и рассматривает в бинокль, где там сидят вот эти», — рассказал Гиркин.

«Я сразу когда вижу Путина в толпе, я сразу понимаю, что речь о двойнике. А что болтает двойник, никто не знает. Пургу несет», — сказал Гиркин.

Ранее сайт Charter97.org приводил слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о двойниках Путина. Глава ГУР Украины считает, что их у российского диктатора не менее трех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».