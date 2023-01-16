В Италии задержали главу «Коза ностра», которого разыскивали около 30 лет 1 16.01.2023, 12:10

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Маттео Мессина Денаро — один из самых разыскиваемых в мире преступников.

В Италии задержан глава сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро. Его разыскивали около 30 лет.

Об этом пишет агентство АNSА.

Злоумышленник скрывался от стражей порядка в течение 30 лет. Обстоятельства и детали задержания преступника итальянская полиция не разглашает.

Маттео Мессина Денаро являлся одним из самых разыскиваемых преступников в мире. В 1993-м году, когда полицейские задержали главу сицилийской мафии Сальваторе Риина, в Милане, Риме и Флоренции произошли резонансные взрывы. Их организовал именно Денаро в отместку за поимку товарища.

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