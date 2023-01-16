Два вектора борьбы с чистым нацизмом 1 Алексей Копытько

16.01.2023, 12:41

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Без пулотонов и полумер.

Те вопросы, которые все чаще (пока в основном – непублично) задают различные представители наших партнеров (вовлеченные эксперты, (полу)официальные лица…) доказывают: происходит масштабный катаклизм на ментальном уровне.

Идея поражения России многих сильно пугает неопределенностью последствий. Поэтому идет непрерывный поиск некой рациональной составляющей российской агрессии, на которую можно было бы опереться и искать почву для рациональных договоренностей, не входя в зону неопределенности. Ибо так проще и выгоднее.

Однако, чем дальше – тем больше, наступает осознание: если интеллектуально честно рационализировать действия РФ, то получается, что рациональная основа деяний Кремля – это чистый незамутненный нацизм с примесью религиозного фундаментализма. Аятолла Гитлер с крупнейшим ядерным арсеналом на планете.

Это уже не перегнувший палку партнер – это чистое зло, у которого со свободным миром экзистенциальный конфликт. Поражение этого зла – единственно возможная цель, которую надо ставить. Без пулотонов и полумер.

Возьмем, к примеру, измерение демографии. Слово «демография» лично Путин упоминает в программных выступлениях также часто и с воодушевлением, как слово «попа». Это явно какой-то пунктик и основа его доктрины.

Демографическое измерение показывает, что:

• Россия «освобождает» свои «исторические земли» путем стирания с лица земли городов/сел и депортации всего доступного населения. Представьте, что Вену и Цюрих решили «воссоединить» в рамках единого немецкого государства путем стирания их под корень. Или что Макрон решил «освободить» Брюссель и Женеву, утопив их в крови и разрушив до основания. В этом столько же логики, сколько в «освободительных» потугах Кремля. Мариуполь, Волноваха, Попасная, Северодонецк, теперь – Соледар и Бахмут свидетельствует, что Россия «освобождает» территорию путем превращения ее в мертвую зону. Ни один из указанных (и многих других) населенных пунктов Россия восстановить не сможет, даже если захочет. Т.е., земля «освобождается» не для жизни «русских».

• Россия пытается увеличить объем доступного населения с помощью создания нестерпимых условий на территориях, которые не удалось захватить/удержать. Террор Харькова, Днепра, Запорожья, Никополя, Херсона, Николаева, Одессы и т.д., ранее – ОРДЛО, создает предпосылки, чтобы все минимально лояльное к РФ или просто изможденное тяготами войны население, которое не сможет зацепиться на западе, бежало в Россию.

• Если подсчитать в столбик, то в демографическом плане РФ в плюсе. Захват гражданского населения, особенно – украинских женщин и детей, компенсирует прямые и косвенные (неродившихся) потери. Часть уехавших – вернется. Часть не вернувшихся – сформирует группы агентов влияния РФ, которые через время будут включены в систему и начнут работать на Москву. Вспомните «белую эмиграцию» и ее вклад в формирование русофильских настроений.

• Выталкивая за границу нелояльных, утилизируя на войне зэков, нанося урон национальным группам, росвласть создает монолитную биомассу и повышает ее «качество». Эту биомассу проще окормлять разным бредом.

Ситуацию внутри росвласть контролирует. Таким образом, если война остановится прямо сейчас, то демографически Кремль в их извращенной логике будет в выигрыше.

Подготовка нового масштабного наступления – это попытка захватить еще больше человеческого ресурса, прежде чем встать в оборону и начать договариваться о «восстановлении отношений». Запас прочности в экономике на время переговоров у них есть. В способности прогнуть запад они уверены.

Это – очень рационально. Но это – чистый нацизм и евгеника.

Ответом на эту жуть может быть только демонтаж режима, который производит вот такую модель. Попытка договориться и ослабить давление – это лишь дополнительные ресурсы аятолле Гитлеру и время на восстановление его армии.

Бороться с аятоллой Гитлером до победы, исключить его появление в будущем (на какое-то длительное время) – это страшно и трудно. Большой соблазн сделать вид, что его нет. Нужна огромная воля, настоящая харизма и лидерство, чтобы тащить свои общества, на которые не падают ракеты, в эту сторону.

Отсюда – все эти метания, боязнь «эскалации», бред о «сохранении лица Путину» …

Наши действия? Все, что ослабляет контроль внутри России. Например, сами по себе потери ослабляют меньше, чем демонстративная ложь о них. Подрыв веры в непогрешимость вождя – подрыв управляемости, сокращение числа лиц, готовых выполнять явно преступные приказы.

Принять, что царь ошибался, врал, не является всесильным и в целом «ненастоящий» - для одних так же сложно, как решиться на борьбу с аятоллой Гитлером – для других. Привычный мир рушится…

Вот эти два вектора, по которым много работы.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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