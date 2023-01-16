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В Ивановском районе мужчина покусал милиционера

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  • 16.01.2023, 12:42
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В Ивановском районе мужчина покусал милиционера

Мужчина заключен под стражу.

3 января 2023 года в Ивановском районе пьяный мужчина покусал милиционера, сообщает прокуратура Беларуси.

Как сообщают силовики, в милицию поступило заявления об угрозе убийством. Прибывший на место участковый инспектор обнаружил пьяного 29-летнего брата заявителя.

Нетрезвый мужчина якобы отказывался подчиняться требованиям милиционера и оказал сопротивление. По словам милиции, из-за укусов у участкового пострадали кисти рук.

29-летний мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела.

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