В Ивановском районе мужчина покусал милиционера 8 16.01.2023, 12:42

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Мужчина заключен под стражу.

3 января 2023 года в Ивановском районе пьяный мужчина покусал милиционера, сообщает прокуратура Беларуси.

Как сообщают силовики, в милицию поступило заявления об угрозе убийством. Прибывший на место участковый инспектор обнаружил пьяного 29-летнего брата заявителя.

Нетрезвый мужчина якобы отказывался подчиняться требованиям милиционера и оказал сопротивление. По словам милиции, из-за укусов у участкового пострадали кисти рук.

29-летний мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела.

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