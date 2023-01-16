В Ивановском районе мужчина покусал милиционера

В Ивановском районе мужчина покусал милиционера8
- 16.01.2023, 12:42
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Мужчина заключен под стражу.
3 января 2023 года в Ивановском районе пьяный мужчина покусал милиционера, сообщает прокуратура Беларуси.
Как сообщают силовики, в милицию поступило заявления об угрозе убийством. Прибывший на место участковый инспектор обнаружил пьяного 29-летнего брата заявителя.
Нетрезвый мужчина якобы отказывался подчиняться требованиям милиционера и оказал сопротивление. По словам милиции, из-за укусов у участкового пострадали кисти рук.
29-летний мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела.