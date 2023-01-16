Сотни легковушек стоят на выезд из Беларуси
- 16.01.2023, 12:54
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Актуальная ситуация в пунктах пропуска.
По актуальной информации Госпогранкомитета Беларуси, очередей из большегрузов на въезд в страны Евросоюза не наблюдается.
При этом в ведомстве отметили рост очередей легковых автомобилей.
Больше всего легковушек скопилось на пункте пропуска «Тересполь» («Брест»), где выезда из Беларуси ожидают более 180 автомобилей, не отстает и Гродненская область, где в «Бобровниках» («Берестовице») в настоящее время в очереди значатся более 70 транспортных средств.
Небольшая очередь есть на белорусско-литовской границе. Выезда из Беларуси в ЕС через пункт пропуска «Лоша» сейчас ожидают 20 машин. А вот в «Привалке» под Гродно действительно для легкового автотранспорта пусто.
На границе с Латвией очередей из легковых машин не наблюдается.
В конце года ситуация на границах была трагической - в пунктах пропуска скапливались тысячи фур, грузоперевозчики могли стоять неделями. Вереницы из грузовиков были даже на Новый год.
Однако в новом году ситуация резко изменилась - по состоянию на утро 16 января в пунктах пропуска на границах Беларуси и ЕС нет ни одного большегруза.