Сотни легковушек стоят на выезд из Беларуси 16.01.2023, 12:54

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Актуальная ситуация в пунктах пропуска.

По актуальной информации Госпогранкомитета Беларуси, очередей из большегрузов на въезд в страны Евросоюза не наблюдается.

При этом в ведомстве отметили рост очередей легковых автомобилей.

Больше всего легковушек скопилось на пункте пропуска «Тересполь» («Брест»), где выезда из Беларуси ожидают более 180 автомобилей, не отстает и Гродненская область, где в «Бобровниках» («Берестовице») в настоящее время в очереди значатся более 70 транспортных средств.

Небольшая очередь есть на белорусско-литовской границе. Выезда из Беларуси в ЕС через пункт пропуска «Лоша» сейчас ожидают 20 машин. А вот в «Привалке» под Гродно действительно для легкового автотранспорта пусто.

На границе с Латвией очередей из легковых машин не наблюдается.

В конце года ситуация на границах была трагической - в пунктах пропуска скапливались тысячи фур, грузоперевозчики могли стоять неделями. Вереницы из грузовиков были даже на Новый год.

Однако в новом году ситуация резко изменилась - по состоянию на утро 16 января в пунктах пропуска на границах Беларуси и ЕС нет ни одного большегруза.

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