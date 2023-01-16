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Аэродром в Севастополе атаковали беспилотники

  • 16.01.2023, 12:58
  • 3,144
Аэродром в Севастополе атаковали беспилотники
иллюстрационное фото

Это вторая за сутки атака на объекты оккупантов в городе.

В оккупированном РФ Севастополе с утра прогремели взрывы. Местные паблики пишут о работе ПВО.

Представитель оккупационной администрации Михаил Развожаев рассказал об атаке украинских беспилотников на аэродром в Бельбеке.

РосСМИ сообщают, что над морем якобы уже сбито три беспилотника.

В местных Telegram-каналах опубликовали кадры якобы работы систем противовоздушной обороны.

Как писал сайт Charter97.org, атаки БПЛА в Севастополе фиксировались также ночью.

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