Ученые открыли неожиданные лечебные свойства кофе 16.01.2023, 12:58

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Чем полезен бодрящий напиток.

Многие из нас привыкли начинать свой день с чашечки ароматного кофе — недавно исследователи узнали, что подобный ритуал способен снизить риск развития диабета 2 типа. Правда лишь в том случае, если потреблять его умеренно, пишет Express.

В новом исследовании ученые пошли дальше — они оттолкнулись от предыдущего исследования о пользе кофе, но на сей раз сосредоточились на том, что этот напиток также помогает печени легче пережить вредный окислительный стресс. Отметим, что одним из наиболее распространенных осложнений диабета 2 типа является неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — исследователи отмечают, что как и диабет, причиной развития этой болезни может стать высококалорийная диета и нездоровый образ жизни.

НАЖБП — общий термин для различных заболеваний печени, вызванных накоплением жира. Известно, что данное заболевания в последствии может привести к рубцеванию или даже раку. Исследователи отмечают, что факторы риска развития НАЖБП почти полностью предотвратимы, однако каждый третий взрослый в Британии, например, страдает от начальной стадии этого заболевания.

В новом исследовании ученые из Университета Коимбры (Португалия) во главе с клеточным биологом Джоном Гриффитом сосредоточились на изучении полезных свойств кофе. В ходе исследования они обнаружили, что употребление кофе снижает риск развития осложнений, связанных с печенью, у людей страдающих диабетом или избыточным весом. Известно, что кофе содержит кофеин и растительные микроэлементы, «полифенолы», которые могут уменьшить тяжесть НАЖБП.

В исследовании приняли участие 156 взрослых среднего возраста с ограниченным ожирением, 98 из них страдали диабетом 2 типа. Участников опросили о их привычном потреблении кофе, а также попросили предоставить образцы мочи в течение 24 часов — это позволило исследователям измерить кофеиновые и некофеиновые метаболиты, которые выделяются в организме при расщеплении кофе. Таким образом ученые получили более точные данные о том, кто и сколько кофе потреблял в день, основываясь на фактах, а не лишь словах.

Проанализировав данные ученые обнаружили, что у тех, кто потреблял больше кофе, печень была здоровой. Кроме того, анализы мочи свидетельствовали о том, что у этих людей меньше вероятность развития фиброза печени. Ученые также обнаружили, что более высокие уровни некофеиновых метаболитов связаны с более низкими уровнями индекса жировой дистрофии печени.

По словам Гриффита, им с коллегами удалось обнаружить, что компоненты кофе, в том числе и полифенолы, в значительной степени помогают уменьшить стресс в печени, снижают рубцевания и помогают поддерживать уровень глюкозы в крови на уровне как у здоровых людей, так и у людей с избыточным весом.

Отметим, что диабет 2 типа развивается, когда поджелудочная железа не способна вырабатывать необходимое количество инсулина (гормон, контролирующий уровень глюкозы в крови), или же это инсулин не работает должным образом.

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