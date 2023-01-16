Трубачи потерянного космоса Telegram-канал «СерпомПо»

16.01.2023, 13:06

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Раздаются звуки хриплых пионерских горнов.

Когда нечего предъявить в качестве достижений, приходится создавать миражи, выдавать ничтожное за великое, замещать пустоту настоящего надеждами. Раздаются звуки хриплых пионерских горнов.

Это метод российского начальства. То же в Беларуси.

Глава академии наук страны Сергей Золотой пообещал запуск «российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли» в 2028 году. Пять лет на подготовку к запуску элементарного аппарата, задача которого делать (возможно, для военных) снимки с высоким разрешением (заявлено – 35 см). Пять лет!

Но есть проблема. По словам Сергея Золотого, «сейчас... много зависит от того, насколько быстро нам удастся купить комплектующие. Хотя на сегодня 97% комплектующих - отечественные».

Интересно, как это было подсчитано. По стоимости? Или разложили детали на столе и провели расчет? Что именно относится к этим недостающим 3%? Фотокамера высокого разрешения? Электроника?

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