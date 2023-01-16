«Жалко отдавать любые деньги в тот бюджет, который для меня ничего не делает» 16.01.2023, 13:14

Белорусы рассказали про плюсы и минусы нового налога.

С этого года в Беларуси появился налог на профессиональный доход. В Министерстве по налогам и сборам продолжают давать разъяснения, как он будет работать и кто может использовать такую систему налогообложения. Журналисты «Зеркала» поговорили с предпринимателями и самозанятыми, которые решили воспользоваться новой формой налогообложения.

Матвей занимается консультированием в своей профессиональной области, в какой именно, он не стал называть, однако подтвердил редакции регистрацию в приложении МНС «Налог на профессиональный доход».

— Приятно удивило само приложение. Не нужно оповещать [налоговую], вот в чем дело. Просто скачал приложение, вошел, подтвердил что хочу и буду работать, — и уведомление отправляется автоматически. Это прямо прорыв в электронном документообороте. Но одновременно насторожил налоговый вычет в 2000 рублей (это сумма, которая поступит от профессионального дохода, не будет облагаться подоходным налогом. — Прим. ред.).. Похоже на ловушку: покажи доход в этом месяце в 2000, а в следующем мы спросим, почему меньше. Да и неясно, на какой срок этот вычет дали, — рассказывает Матвей.

Мужчина опасается, что ставка налога, которая для него установлена в размере 10%, со временем изменится. Второе опасение — недостаточное понимание того, как работает нововведение. Но пока, говорит Матвей, будет работать так и надеяться на лучшее.

— Принять новый закон, отменить или изменить старый и задним числом — легко, — объясняет свои опасения мужчина. — Налоговая нагрузка меня не сильно беспокоит, если процент не увеличат. Миллионы я не зарабатываю. Конечно, жалко отдавать любые деньги в тот бюджет, который для меня ничего не делает.

Игнат выбрал налог на профессиональный доход из соображений экономии. Признается, это было вынужденное решение. Преимуществ в новой системе налогообложения он не видит, считая, что это просто еще на какое-то время «продлит агонию». До этого мужчина работал как ИП и платил 16% налога. Но в этого года ставку повысили до 20%, к тому же предстояло бы платить взносы в ФСЗН. По сравнению с этим налог на профессиональный доход получается более выгодным. Но нет никаких гарантий, что и по нему ставки не поднимут, подчеркивает предприниматель.

— Я полжизни работаю ИП. Я не против стать самозанятым, проблем меньше. Но в реальности вопросов настолько много, что сейчас никто до сих пор не знает, как заключать договора и как работать. А они [власти] теперь могут, благодаря своим так называемым указам, штрафовать всех подряд.

По его словам, до сих пор не до конца понятно, какие услуги можно оказывать тем, кто будет работать по такой системе.

— Сделали список видов деятельности, которыми можно заниматься. Включили в него какие-то огрызки. Например, «разработка сайтов». Что это в себя включает? Мы знаем, например, что такое 62 010 в ОКЭД («Деятельность в области компьютерного программирования» — Прим. ред.), там есть вопросы, но в целом все понятно. Здесь же вообще ничего непонятно. Например, в списке есть «разработка сайтов». Клиенту нужно починить сайт — это разработка? А обслуживание — разработка?

В постановлении Совмина от 8 декабря 2022 года № 851 «О перечне видов деятельности» указано, что плательщиками профналога могут быть в том числе те, кто занимается «разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техническим обслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на персональном компьютере». В МНС ранее давали пояснения по применению налога на профдоход айтишниками, но судя по вопросам, которые возникают, этих разъяснений недостаточно.

Савелий — ремесленник, занимается столярной деятельностью.

— Я подметил, что в приложении можно формировать счет. Это интересно тем, что мы, плательщики налога на профессиональный доход, можем выставлять счет юрлицам, на основании которого они могут с расчетных счетов расставаться с деньгами. Это удобно для компаний, которые, к примеру, решат воспользоваться услугами репетитора, тимбилдера и прочих ребят, которые перешли на такую систему налогообложения, — описывает плюсы Савелий.

В то же время, продолжает он, Министерство по налогам и сборам пока не дало четких пояснений, как плательщик налога на профдоход может хранить свои средства: наличными или на счете в банке. В этом случае, по его словам, есть вероятность, что люди будут «светить в приложении» доходы ниже реальных: «Наличные поступления никто не отследит».

— Особой выгоды в переходе на оплату налога на профессиональный доход нет. Между тем, налог на профдоход откроет двери для рукодельников или, например, репетиторов в казну предприятий, которые действительно часто нуждаются в их товарах и услугах, но не знают, как грамотно экономить при условии существования у них ныне не упрощенки, а общей системы налогообложения. К тому же ремесленников, скорее всего, сделают «тунеядцами» (то есть собеседник предполагает, что они могут попасть под декрет по не занятым в экономике, но официального подтверждения такой информации не было. — Прим. ред.). А с налогом на профессиональный доход ребятам можно раз в месяц делать 2−3 чека для формальных платежей, — рассуждает Савелий.

О желании перейти на новую систему налогообложения также написал Кирилл. Но, говорит, пока этого не сделал, потому что есть ряд вопросов. Например, как доходы от юрлица будут учитываться в его бухгалтерском учете.

— От этого сильно зависит привлекательность налога на профессиональный доход. Обязано ли юрлицо уплачивать какие-то налоги или платежи в бюджет на основании заключенного со мной договора сверх суммы оплаты по договору? Это важный вопрос, но все старательно обходят его стороной. Лично я жду этого разъяснения и потом буду решать.

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