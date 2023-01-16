ВСУ заняли позиции на высотах под Соледаром 1 16.01.2023, 13:30

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Также под контролем Украины остается населенный пункт Соль.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире «Эспрессо» отметил, что ВСУ занимают оборонные позиции на господствующих высота под Соледаром.

«Украинская армия будет держать линию обороны уже за пределами Соледара. Сейчас мы держим населенный пункт Соль, который является частью Соледара. На этом направлении есть три линии обороны - это промышленная зона, железнодорожные пути, река и каскад высот. Оборона ВСУ будет основываться за железной дорогой, на поднимающихся вверх склонах, чтобы с господствующих высот удерживать попытки врага продвигаться дальше», - пояснил Згурец.

Новые позиции ВСУ на Бахмутском направлении, как отмечает Згурец, вполне удобны для проведения удерживающих действий врага.

«Враг пытается штурмовать населенный пункт Соль, расположенный к северу от Соледара. Противник пытается пробиться к железнодорожной дороге. Эта дорога ведет на Северск, и это часть трассы Северск - Соледар - Бахмут. Таким образом враг пытается обойти Бахмут с севера. Ситуация сложная, но прогнозируемая. Украинские войска занимают позиции, которые приемлемы для обороны», — добавил Згурец.

Ранее сайт Charter97.org приводил анализ ситуации в Соледаре от британской разведки.

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