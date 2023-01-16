Дешевле двушки: недалеко от Минска продается дом с террасой 4 16.01.2023, 13:34

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Как он выглядит и сколько стоит.

В деревне Повязынь в Молодечненском районе продается новый дом. Он построен из дерева и отделан имитацией бруса. Для жизни дом или для отдыха — решать владельцу, но коммуникации уже введены, пишет realt.by.

Деревня Повязынь находится примерно в 40 км от МКАД в Молодечненском районе. Там продают деревянный дом 2020 года постройки. Объект возведен в два этажа, второй — мансардный. Общая площадь усадьбы — 70 квадратных метров.

Снаружи его утеплили и обшили имитацией бруса. Внутри тоже натуральная отделка — вагонка. В доме сделано несколько комнат, в том числе большая гостиная. Из нее можно попасть на крытую террасу или подняться на лестнице на второй уровень. Судя по фотографиям, там имеется одна комната.

Отапливается дом с помощью электричества. Газа нет. Вода поступает из скважины. Санузел обустроен внутри коттеджа.

Дом стоит на участке в 25 соток, что огорожен с дороги. Рядом находятся лес и канал Вилейско-Минской водной системы, протекает река Вязынка.

Стоит объект - 52 тысячи долларов.

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