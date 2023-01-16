Политолог: Путин боится любой инфекции 3 16.01.2023, 13:41

3,504

Даже той, которая легко лечится.

Здоровье Путина ухудшается, и он торопится начать новый этап войны. Кремль хочет объявить ее «народной», заставить участвовать всех россиян. Об этом Telegram-каналу «Можем объяснить» рассказал российский политолог Валерий Соловей.

«Предполагается, что к годовщине СВО [24 февраля] президент объявит, что война приобрела народный характер и потребует участия каждого гражданина», — рассказал политолог Соловей. По его мнению, вторая волна мобилизации будет идти в виде «дополнительного набора». Одна из его форм — изменение срока призыва с 18-27 лет до 21-30 лет.

Назначение Герасимова (командующим войсками) — часть концепции народной войны, указывает эксперт.

«Он получает чрезвычайные полномочия, которых до этого не имел ни один командующий. И это значит, что дела в военном отношении обстоят крайне скверно. Герасимов призван, с точки зрения президента, переломить ситуацию», — констатирует Соловей.

Все это происходит на фоне ухудшения здоровья Путина, отмечает политолог. «Он боится любой инфекции, даже той, которая легко лечится. У него очень ослабленный иммунитет, он ослаблен тем агрессивным лечением, препаратами, которые он вынужден принимать», — говорит Соловей.

По его словам, не случайно «в опросах в телеграм-каналах появляется пункт о том, как закончится правление Путина, и первые места часто набирает вариант «здоровье». «Динамика негативная, и об этом знает его окружение. Это уже особо не скрывается», — резюмирует политолог.

Ранее сайт Charter97.org писал, что экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин заявил, что Путин прибегает к услугам двойников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».