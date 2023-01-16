Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
- 16.01.2023, 13:51
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Глава Минобороны Германии сама подала заявление об уходе с поста.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристине Ламбрехт.
Ламбрехт сама решила уйти в отставку. Как уточняет Bild, она объяснила, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, и это отодвинуло на задний план вопросы о нуждах Вооруженных сил ФРГ.
Ламбрехт занимала должность министра обороны с декабря 2021 года.
Ранее о том, что Ламбрехт собирается подать в отставку, писало издание Bild со ссылкой на несколько источников, которые уточнили, что инициатива исходит лично от министра, а не от канцелярии.
Издание отмечало, что Кристин Ламбрехт преследовали скандалы все время, пока она занимала пост министра обороны.
Отметим, что уход главы Минобороны Германии происходит на фоне скандала с передачей Украине танков Leopard.