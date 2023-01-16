Адам Михник: Лукашенко закончит так же, как и жил — печально 4 16.01.2023, 13:53

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Адам Михник

Фото: agencja gazeta

Главред издания Gazeta Wyborcza отреагировал на суд над Анджеем Почобутом.

Сегодня начинается суд над известным журналистом, активистом независимого Союза поляков Беларуси Анджеем Почобутом.

Главный редактор польского издания Gazeta Wyborcza Адам Михник отреагировал на предстоящий процесс.

«Прежде всего это процесс против человека, который стоял за честность президентских выборов в Беларуси, против фальсификаций Александра Лукашенко, — пишет Михник. — Это процесс против белорусской демократии и прав польского меньшинства в Беларуси. Это процесс против интеллектуала и журналиста, процесс против свободы слова. И, наконец, это суд над человеком, у которого хватило мужества, последовательности и характера защитить самое дорогое для него — свободу и правду».

Михник считает, что в сегодняшней ситуации очень важен посыл для белорусских политзаключенных: «Вы не одиноки и не будете одиноки». Он убежден, что они «выиграли в любом случае» и спасли от Александра Лукашенко и его палачей «самое дорогое — внутреннюю свободу, правду и человеческое достоинство».

«Лукашенко закончит так же, как и жил — печально. Как закончили Каддафи и Чаушеску», — подчеркивает Адам Михник.

Политзаключенного и журналиста Анджея Почобута обвиняют в призывах к санкциям и в «разжигании социальной розни». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Почобут за решеткой с марта 2021 года.

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