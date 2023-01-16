закрыть
16 января 2023, понедельник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Аналитик Hudson Institute: США стоит больше узнать о белорусах, воюющих в Украине

3
  • 16.01.2023, 14:24
  • 1,906
Аналитик Hudson Institute: США стоит больше узнать о белорусах, воюющих в Украине

Народ Беларуси видит свое будущее в евроатлантическом сообществе.

Эксперт по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute и бывший советник Минобороны Великобритании Люк Коффи рассказал в интервью сайту Charter97.org, каким он видит будущее Беларуси:

— Судьба Беларуси — в евроатлантическом сообществе. Этого хочет белорусский народ, особенно молодое поколение. Они смотрят на своих соседей в ЕС и НАТО и видят экономическую стабильность, процветание и свободу, о которых сейчас они могут только мечтать. Однако, думаю, это будет очень долгий процесс, пока Беларусь прийдет к этому.

Тем временем США могут продолжать тесно сотрудничать со странами в регионе, такими как Польша или Литва, продолжать взаимодействовать со всеми оппозиционными движениями Беларуси, а также, возможно, немного разузнать о бойцах из Беларуси, которые воюют в Украине против российских сил: узнать их мотивацию, кого они считают лидерами — не с целью создать какую-то армию для похода на Минск, а просто для того, чтобы получше понять то, что называется человеческим ландшафтом оппозиционных Лукашенко движений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип
Курс корабля – от Потомака до Кремля
Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип
Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин