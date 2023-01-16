Аналитик Hudson Institute: США стоит больше узнать о белорусах, воюющих в Украине 3 16.01.2023, 14:24

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Народ Беларуси видит свое будущее в евроатлантическом сообществе.

Эксперт по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute и бывший советник Минобороны Великобритании Люк Коффи рассказал в интервью сайту Charter97.org, каким он видит будущее Беларуси:

— Судьба Беларуси — в евроатлантическом сообществе. Этого хочет белорусский народ, особенно молодое поколение. Они смотрят на своих соседей в ЕС и НАТО и видят экономическую стабильность, процветание и свободу, о которых сейчас они могут только мечтать. Однако, думаю, это будет очень долгий процесс, пока Беларусь прийдет к этому.

Тем временем США могут продолжать тесно сотрудничать со странами в регионе, такими как Польша или Литва, продолжать взаимодействовать со всеми оппозиционными движениями Беларуси, а также, возможно, немного разузнать о бойцах из Беларуси, которые воюют в Украине против российских сил: узнать их мотивацию, кого они считают лидерами — не с целью создать какую-то армию для похода на Минск, а просто для того, чтобы получше понять то, что называется человеческим ландшафтом оппозиционных Лукашенко движений.

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