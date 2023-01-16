«Ваши родители получат черные пакеты»: бывший белорусский военный сделал обращение 4 16.01.2023, 14:29

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Бумажная армия Лукашенко рассыпется после двух дней войны.

Бывший военнослужащий белорусской армии Игорь C. в капитанском звании после событий 2020 года уволился, потому что его позиция шла вразрез с позицией командования воинской части. Переучился на айтишника и уехал из страны, потому что чувствовал себя не в безопасности. Он рассказал EX-PRESS.BY о том, как реальная жизнь в Европе отличается о той, которую преподносит пропаганда в Беларуси. Он также обратился к белорусским военным по поводу возможной войны в Украине: «Просто хорошо подумайте, зачем вам это нужно? Кроме смерти, вы там ничего больше не найдете!»

«Главный недостаток современно белорусской армии — это огромные проблемы в головах управленцев»

До 2020 года Игорь служил в Вооруженных силах Республики Беларусь. На момент своего увольнения он пробыл в войсках 10 лет и дослужился до капитанского звания.

— Я уволился, если можно так выразиться, еще в первой волне. Сразу же после выборов. Не смог спокойно смотреть на то, как учителя убегают через окна, чтобы скрыть истинные результаты голосования и, конечно, на насилие силовиков, — признается Игорь.

По словам нашего героя, его позиция шла вразрез с позицией командования воинской части. Достучаться до начальства было нереально, поэтому и было принято решение уволиться.

— Командование части не следовало нормальной человеческой логике и не воспринимало «факты на лицо» от слова «совсем», оно реально верило в весь этот бред властей из телевизора, — говорит бывший офицер.

По словам Игоря, главный недостаток современной белорусской армии — это «огромные проблемы в головах управленцев».

— У людей просто промыты мозги, они чересчур сильно подвержены пропаганде. Конечно, нельзя не сказать и о материальных проблемах, технических, недостаточной оснащенности и многого-многого другого. Как мы между собой говорили: «У нас не боевая армия, а бумажная». Так оно на самом деле и есть, — говорит Игорь.

После увольнения ему пришлось искать работу. Наиболее подходящим, прибыльным и привлекательным вариантом для него виделась IT-сфера. Игорь сначала прошел обучение, а потом смог устроиться в ззарубежную компанию.

— После выборов я продолжал жить и работать в Беларуси, но с каждым днем становилось все тревожнее и тревожнее. Так называемый маховик репрессий раскручивался, людей, которые выходили на протесты в 20-м году, находили и выносили им реальные уголовные сроки. Я чувствовал себя не в безопасности. А когда началась война в Украине, зарубежные компании массово начали прекращать сотрудничество с белорусскими айтишниками. Именно таким образом я и принял решение покинуть страну, — вспоминает Игорь.

«Самое главное, что я в безопасности»

Игорь не называет страну, в которую переехал, и говорит, что в целом о своем релокейте не жалеет.

— Самое главное, что здесь я чувствую себя в полной безопасности. Я могу работать, отдыхать, заниматься любыми вещами и быть уверенным, что меня не схватят посреди улицы или не выломают входную дверь, — рассказывает он.

В плане адаптации особых трудностей, кроме как языкового барьера, у Игоря не было, но здесь ему во всем помогал английский, который большая часть людей прекрасно понимает.

— В какую бы страну Европы не приехал, английский поймут везде. И в целом европейцы, по большей части, люди приятные. По белорусскому ТВ пропагандисты в один голос кричат, что Европа «кишит» русофобией, но мало того, что я, как белорус, не сталкивался с негативом, могу заверить, что и к адекватным русским будут относиться столь же адекватно, все зависит от поведения человека. Собственно, как оно и должно быть, — говорит Игорь.

Кроме этого, он отмечает невероятно развитую инфраструктуру и красоту европейских городов. Цены в сравнении с белорусскими повыше, однако достойная зарплата позволяет не особо обращать на них внимание.

— Да, цены на недвижимость здесь заметно выше, чем в Беларуси. А вот на продукты нет, они примерно одинаковые, что опять-таки опровергает слова пропаганды о том, что в Беларуси «самые дешевые и качественные продукты». Про качество я вообще молчу — это пропасть, — отмечает наш герой.

На родину в ближайшее время он возвращаться не планирует, по крайней мере, пока страной руководит Лукашенко.

«Если Беларусь вступит в войну, ее хватит максимум на два дня»

Что касается войны, то для Игоря, как и для большинства здравомыслящих людей, она стала потрясением. Еще более ужасно, что с территории Беларуси в Украину летели ракеты.

— Можно сказать, что Беларусь уже вступила в войну. У нас готовят российских солдат, наша территория использовалась для наступления. Разве это не агрессия? Считаю, что у Украины в феврале было полное моральное право точно также бить ракетами по Беларуси, — говорит Игорь.

Все чаще в СМИ публикуется информация о возможном полномасштабном вступлении в войну непосредственно самих белорусских военных. И небезосновательно: это и большое количество прибывшей техники и военнослужащих из России, и учетная сверка данных военнообязанных в Беларуси. Игорь полагает, что белорусы в войну, к сожалению, вступят.

— Самый главный аргумент, почему большая часть белорусских военных будут готовы перейти границу — это деньги. Уверен, что предложат им далеко не маленькие суммы. Возможно, на уровне российских. Ну, и еще часть — реально идейные мужики с промытыми мозгами, которые верят в идею «русского мира», — считает мужчина.

Несмотря на это, бывший военный полагает, что найдутся и те, кто откажется выполнять преступные приказы, сбежит или сдастся в плен.

— Это война была проиграна изначально. Если белорусы вступят в войну, то в будущем тех, кто не погибнет, будут судить. И это будет справедливо, — говорит Игорь.

Он считает, что максимум, на сколько хватит белорусскую армию — не больше, чем на два дня.

— Во-первых, воевать банально нечем и некем. Кого туда отправлять? Срочников, которые за полтора года только листья грести научились в армии? А во-вторых, в белорусской армии нет нормального обмундирования и вооружения. ВСУ экипированы по натовским стандартам, они на две головы круче белорусов, — замечает Игорь.

Пока война все еще продолжается, невозможно с уверенностью на 100% сказать, кто выйдет из нее победителем и что есть победа в целом. Наш герой считает, что победит Украина, потому что правда, сила и мощь на ее стороне. По его словам, если белорусский режим ввяжется в войну — это будет своего рода самоубийство.

— В случае военной агрессии Лукашенко не усидит в своем кресле, это будут последние дни его диктатуры. Но при этом именно народу придется десятилетиями отмываться от позора и выплачивать репарации Украине, — говорит мужчина.

По этому поводу Игорь решил обратиться к бывшим коллегам, действующим военнослужащим белорусской армии, а также к их родителям.

— Просто хорошо подумайте, зачем вам это нужно? Кроме смерти, вы там ничего больше не найдете! В лучшем случае, вас будут судить после окончания войны как военных преступников! А в худшем — ваши родители получат черные пакеты с вашими телами внутри, — закончил мужчина.

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