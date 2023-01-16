Очередной просчет Кремля Борислав Береза

16.01.2023, 14:38

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Борислав Береза

Зачем кума Путина достают из небытия?

15 января Кремль выпустил в СМИ статью Виктора Медведчука. И это меня удивило. Дело в том, что перспективы Медведчука в Украине такие же, как и у Януковича — никакие. Их судьба пенсионерить на свои коррупционные деньги в России и войти в историю, как продажные лузеры. И все же статья вышла.

В этой истории с выходом статьи меня интересовало лишь два момента. Зачем его действительно достали из небытия? А еще меня интересует то, кто реально готов в Украине поддержать амбиции этой мрази среди элит и сепаров? Ответа на первый вопрос у меня пока нет. Возможно это какая-то игра в долгую и заявка «правительство в экзиле» Медведчук, Азаров, Янукович и другая шушера сбежавшая в Россию, а теперь послушно выполняющая все команды Кремля. Возможно это тестирование реакции на появление Медведчука в медиаполе. Есть и другие предположения. А вот на второй вопрос у меня уже есть ответ.

Я потратил почти час на мониторинг сепарских пабликов разного охвата и могу с уверенностью сказать, что для абсолютного большинства той публики статья была не интересна, а Медведчук для них уже фигура презренная и маргинальная.

Нет у него ни поддержки среди электората, ни готовности идти за ним даже по команде Кремля, ни восприятия его, как лидера. Забавно, что и в самой России местные эксперты смотрят на Медведчука с сомнением, видя его абсолютную фальшивость и отсутствие харизмы.

Кстати, сама статья настолько скучна, шаблонна и не искрення, что ее критикуют даже те, на кого она рассчитана. Микс из старых тезисов и банальностей, без изюминки или хотя-бы какой-то новизны. Поддержка такого текста возможна лишь за деньги или по команде.

Похоже, что это очередной просчет Кремля и это наводит на мысль, а не слишком ли много у него просчетов за последний год? Потому что такое количество тактических и стратегических ошибок, которые совершили Путин и его окружение за последний год, говорит о том, что у них явная проблема с оценкой реальной ситуации, с просчитыванием перспектив и отсутствует реальный план преодоления проблем.

Для Украины это хорошо. Потому что рано или поздно количество ошибок станет критическим и колосс на глинянных ногах падет под их тяжестью. А нам его просто придется подтолкнуть. И мы это сделаем.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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