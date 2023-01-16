ВСУ: Нужно реагировать на учения в Беларуси

ВСУ: Нужно реагировать на учения в Беларуси1
- 16.01.2023, 14:46
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Воздушные силы Украины прокомментировали российско-белорусские авиационные маневры.
Украинские военные не исключают, что в Украине может быть больше воздушных тревог из-за авиационных учений в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что ситуация в Украине будет зависеть от того, какие самолеты будут использованы в ходе учений. В случае вылета стратегической авиации украинцев будут предупреждать об угрозе.
«Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 - это носитель «Кинжала», если он поднимается в небо, или это учебный или тренировочный полет - будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3», - отметил спикер.
Он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22, ударившую по многоэтажке в Днепре во время последней массированной атаки россиян.
Напомним, что сегодня в Беларуси стартовали совместные с РФ авиационные учения.