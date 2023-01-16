ВСУ: Нужно реагировать на учения в Беларуси 1 16.01.2023, 14:46

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Воздушные силы Украины прокомментировали российско-белорусские авиационные маневры.

Украинские военные не исключают, что в Украине может быть больше воздушных тревог из-за авиационных учений в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что ситуация в Украине будет зависеть от того, какие самолеты будут использованы в ходе учений. В случае вылета стратегической авиации украинцев будут предупреждать об угрозе.

«Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 - это носитель «Кинжала», если он поднимается в небо, или это учебный или тренировочный полет - будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3», - отметил спикер.

Он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22, ударившую по многоэтажке в Днепре во время последней массированной атаки россиян.

Напомним, что сегодня в Беларуси стартовали совместные с РФ авиационные учения.

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