Аркадий Бабченко рассказал, когда настанет настоящий перелом в войне 1 16.01.2023, 14:55

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Есть сакральная для россиян вещь.

Российский оппозиционер, журналист, писатель и военный корреспондент Аркадий Бабченко уверенно заявил, что в 2023-м году Украина надломит хребет путинскому режиму, а после этого война постепенно начнет затихать.

«Дальше они будут еще сопротивляться, кусаться, пытаться показывать зубки, но после 2023-го война уже пойдет на спад. Все закончится очищением территории Украины, но Крым я пока все-таки оставляю за скобками. Это все-таки отдельная история», – высказал свое мнение эксперт во время беседы с Алесей Бацман.

История с Крымом, как считает блогер, будет значительно отличаться от херсонского сценария.

«Почему-то было ожидание, что заход в Херсон вызовет в России такое недовольство, что там начнутся бунты. Да ничего подобного! Остановите любого россиянина на улице и спросите, где Херсон, где Херсонес, а где Харьков. Он вам вообще не ответит. Зашли в Херсон, вышли из Херсона – им пофиг. А Крым в их башках – это действительно сакральная вещь», – объяснил эксперт.

Бабченко рассказал, что после того как ВСУ освободят полуостров, россияне будут требовать от Путина нанести ядерный удар по Киеву и создавать батальоны смертников из доярок колхоза «Красный луч».

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