Народному блогеру Сергею Тихановскому предъявлено новое обвинение

Народному блогеру Сергею Тихановскому предъявлено новое обвинение5
- 16.01.2023, 15:01
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Политзаключенного хотят судить по новой статье.
Народному блогеру, политзаключенному Сергею Тихановскому было предъявлено обвинение в «совершении преступления против правосудия»
Во время отбытия незаконного приговора он якобы «систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. За это неоднократно подвергался взысканиям».
Как пишут госСМИ, его обвиняют по ч.2 ст.411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление) Уголовного кодекса Беларуси.
Как писал сайт Charter97.org, Сергей Тихановский был приговорен судом в Гомеле к 18 годам тюрьмы. Сам видеоблогер называл обвинения политически мотивированными.