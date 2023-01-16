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В бункере под Гродно найден арсенал

  • 16.01.2023, 15:04
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В бункере под Гродно найден арсенал

Среди опасных находок — корпус от минометной мины.

УВД Гродненского облисполкома сообщает, что в милицию позвонил мужчина и рассказал, что гулял с сыном в лесу и в подземном бункере ребенок обнаружил части предмета, визуально напоминающее боевое оружие, а также боеприпасы.

В ходе осмотра бункера были обнаружены: составные части оружия, корпус от минометной мины, детали винтовки, взрыватели и кольца от гранат, более 200 гильз, а также 35 патронов.

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