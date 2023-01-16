Ученые назвали самые умные породы кошек в мире 16.01.2023, 15:21

Исследователи сосредоточились на пяти основных характеристиках.

Большинство кошек с высоким интеллектом не отпускают хозяев и нуждаются в стимуляции.

Кошки обладают относительно небольшим мозгом, однако исследователи не перестают удивляться их высокому эмоциональному интеллекту и большой готовности к адаптации, что делает их одними из самых умных существ в животном мире, пишет Daily Mail.

На сегодняшний день не существует какого-либо стандартизированного теста для измерения интеллекта у кошек. Однако в новом исследовании ученые сосредоточились на таких основных характеристиках — способность адаптироваться, уровень любопытства и потребность в умственной стимуляции, а также общительность с людьми и другими домашними питомцами и готовность взаимодействовать с владельцами.

По словам научного сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Саманты Уотсон, в действительности, измерить интеллект кошек достаточно сложно — каждая кошка имеет уникальную индивидуальность, которая сформирована как генетикой, так и историей ее жизни. Однако ученые все же попытались составить рейтинг самых умных кошек, основываясь на результатах нового исследования.

Абиссинская кошка

Представители этой породы отличаются большими ушами и маленькими лапами и считаются одними из самым умных кошек в мире. Эти кошки родом из Юго-Восточной Азии, известный высоким уровнем интеллекта и любознательностью, однако обладают весьма скверным характером.

Исследователи отмечают, что представители этой породы нуждаются в постоянной умственной стимуляции, а потому у них должно быть много разнообразных игрушек и головоломок, чтобы им было чем заняться. Кроме того, абиссины известны своей дружелюбностью в отношении детей и других домашних питомцев, в том числе собак, попугаев и хорьков.

В исследовании 2021 года ученые из Хельсинского университета обнаружили, что эта порода является наименее боязливой.

Бенгальская кошка

Представители этой породы отличаются характерными леопардовыми отметинами и регулярно упоминаются, как одна из самых умных пород в мире. Ученые отмечают, что они обладают хорошей памятью, а потому легко способны научиться различным трюкам.

Кроме того, ученые отмечают, что эти кошки также нуждаются в умственной стимуляции, а потому им также следует предоставить различные игрушки и головоломки, которыми они могли бы себя занять. Отметим, что исследователи полагают, что их острый ум обусловлен родственной связью с азиатской леопардовой кошкой. Впрочем, конкретных доказательств этому нет.

Известно, что некоторые бенгальские кошки могут ходить на поводке, подобно собакам, и даже способны давать лапу. В целом они считаются одной из наиболее обучаемых пород. Однако стоит помнить, что если представителям этой породы однажды станет скучно, они способны стать деструктивными, чрезвычайно разговорчивыми или напротив — могут впасть в депрессию.

Бирманская кошка

Эта порода также является одной из самых умных, однако в отличии от абиссинцев и бенгалов, эти кошки весьма общительны — как с другими представителями кошачьих, так и с людьми.

Исследователи отмечают, что эта порода отличается энергичностью, любопытством и игривостью, они также любят интеллектуальные игрушки, головоломки и с радостью освоят пару новых трюков.

Любопытным является и тот факт, что этих кошек часто называют «липучками» — эти животные проводят много времени с владельцами и могут даже впасть в стрессовое или агрессивное состояние, если их оставить самих всего на несколько часов.

По словам доцента Медицинского центра Университета штата Огайо Линн Лилли, бирманские кошки весьма активны и с большой вероятностью будут проявлять интерес к добыче — то есть хота станет одним из любимых занятий.

Корниш-рекс

Представители этой породы весьма спортивны и известны своими способностями лазать, прыгать и бегать, а потому им потребуется большое пространство для упражнений, чтобы чувствовать себя комфортно.

Исследователи отмечают, что корниш-рексы привязываются к своим хозяевам и даже могут быть приучены к тому, чтобы ходить на поводке. По словам ветеринара Чирда Бонка, эти кошки также нуждаются в умственной стимуляции и упражнениях, а потому хозяевам стоит позаботиться о наличии достаточного количества игрушек.

Отметим, что это относительно новая порода, которая появилась в 1950 году от амбарной кошки неизвестного вида. Владелица Нина Эннисмор, которая сделала открытие, назвала эту породу корниш-рексом из-за курчавой шерсти, как у кроликов астрекс, которых она разводила.

Шотландская вислоухая кошка

Эти милые кошки с уникальными складчатыми ушами также являются одной из самых умных пород. Исследователи отмечают, что шотландцы, как правило, жаждут общения с людьми и нуждаются в «вызове», в виде головоломок и игрушек.

Как и другие породы кошек шотландцы не любят, когда их оставляют одних, однако ученые также отмечают, что представители этой породы гораздо менее активны, а потому часто страдают от лишнего веса. Кроме того, важно знать, что внешний вид кошек обусловлен генетическим заболеванием, которое влечет за собой проблемы со здоровьем — в том числе, дефекты хрящей и суставов по всему телу, а также артрит.

Сингапурская кошка

Представителей этой породы часто называют «назойливыми» — они чрезвычайно энергичны, игривы и нуждаются в компании людей. Кроме того, ученые предупреждают, что представители данной породы также нуждаются в умственной стимуляции, а потому следует позаботиться, чтобы у них были игрушки и головоломки.

Любопытно, что при небольших размерах сингапурским кошкам необходим доступ к большому открытому пространству, чтобы оставаться счастливыми.

Сиамская кошка

Представители этой породы известны на весь мир своей красотой и также являются одними из самых умных кошек в мире. Подобно своему близкому родственнику, бирманской кошке, сиамские также могут научиться гулять на поводке и выполнять основные команды.

Исследователи отмечают, что сиамские кошки также нуждаются в достаточном количестве игрушек и головоломок. Они также отличаются сильным характером и привязанностью к владельцам, а потому нуждаются в интерактивности. Ученые отмечают, что представители этой породы не любят надолго оставаться сами, также они очень болтливы и кричат громче, чем любые другие разговорчивые породы.

Ангорская кошка

Представители этой породы отличаются энергичностью и лаской, а также любовью к игрушкам и головоломкам.

Исследовали предупреждают, что гиперактивность ангорских кошек вполне может стать проблемой, если владельцы не готовы постоянно взаимодействовать с животным. Кроме того, представители этой породы не любят надолго оставаться дома сами.

Японский бобтейл

Представители этой породы являются одними из первых зарегистрированных кошек в мире и одними из самых умных. Известно, что они способны выполнять простые команды и ряд трюков — например, бобтейлы часто приносят владельцам игрушки, когда хотят с ними поиграть.

Исследователи также полагают, что представители этой породы способны выучить свое имя и отзываться на него. Японские бобтейлы весьма любопытны, а потому нуждаются как в открытом, так и в закрытом пространстве — им нравится играть и общаться на улице.

К слову, эти кошки также любят проводить время со своими владельцами, а потому порой следуют за ними, как тень.

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