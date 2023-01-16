Алексей Гончаренко: Нужно переставать играть с Лукашенко 8 16.01.2023, 15:41

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Алексей Гончаренко

Если у ВСУ есть возможность ударить по военным объектам в Беларуси — это нужно сделать.

Россия в субботу, 14 января, совершила массированный ракетный обстрел Украины. Издание Defense Express проанализировало обломки и заявило, что РФ начала бить С-400 по городам Украины, вероятнее всего, из белорусского аэродрома «Зябровка».

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к украинскому народному депутату, главе межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексею Гончаренко.

— Я не являюсь главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Тем не менее, моя точка зрения, что Украина имеет все основания наносить удары по военным объектам на территории Беларуси, с которых идут атаки по нашей стране. Считаю, что мы должны это сделать, если будет такая возможность. Ведь стоит вопрос не только желания, но, могу сказать, что определенные возможности я вижу.

Вообще, надо бы переставать играть в игры с Лукашенко и отзывать украинского посла, разрывать дипломатические отношения. Признать Беларусь оккупированной и относиться к этой территории, как мы относится ко всем другим российским территориям.

— В Беларуси сегодня стартовали масштабные летно-тактические «учения» с РФ. В страну прилетели истребители и грузовые самолеты. Что этими учениями хотят показать диктаторы?

— Не секрет, что Путин использует Беларусь как плацдарм для атаки на Украину и давления на Запад. Лукашенко полностью зависим от Кремля и его мнение уже никто не спрашивает. «Учениями» они продолжают усиливать напряжение и, соответственно, должна быть и реакция.

— Если говорить о реакции Украины и мира, то какая она должна быть?

— Как я уже говорил, для Украины — разрыв дипотношений, введение всех возможных санкций. Реакция мира — введение всех тех санкций против режима Лукашенко, которые введены против Путина. Также атаки военных объектов, которые они используют для ударов по Украине.

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