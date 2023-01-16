ВСУ уничтожили танк Т-90М «Прорыв» с тепловым камуфляжем 3 16.01.2023, 15:27

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Пропагандисты РФ уверяли, что он защитит даже от ПЗРК «Джавелин».

В сети опубликована видеозапись, на которой горит современный российский танк Т-90М «Прорыв-3» с тепловым камуфляжем «Накидка».

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации не уточняет обстоятельства, при которых загорелся российский танк, но отмечает, что это произошло в Луганской области и акцентирует внимание на особом камуфляже танка. По его словам, кремлевские пропагандисты уверяли, что особенности теплового камуфляжа «Накидка» позволяют бронемашине защититься даже от ПЗРК «Джавелин».

«У рашистов минус 5 миллионов долларов. Т-90М Прорыв-3 русни с тепловым камуфляжем «Накидка» горит где-то в Луганской области. Очередная аналоговнетная вундервафля подвела...», - говорится в комментарии к видео.

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