«Ну что, пацаны, как отметили?» 3 16.01.2023, 15:39

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Появились новые кадры новогоднего застолья «мобиков» в ПТУ Макеевки.

Появились новые фото застолья «мобиков» в Макеевке, ликвидированных ВСУ 31 декабря.

На фото, как утверждается, запечатлено новогоднее застолье – десятки оккупантов радостно празднуют Новый год в закрытом помещении, на столе – еда и алкоголь.

Украинский военный блогер Александр Коваленко прокомментировал фото словами: «Ну что, пацаны, как отметили?»

В ночь с 31 декабря на 1 января украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, расположившимся в здании училища №19 в оккупированной Макеевке.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишет Стратком ВСУ, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Russian troops in Makiivka were having a party for New Years Eve. This is one of their last pictures before HIMARS missiles wiped them and another 600 Russian soldiers out. #Makiivka #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/8FRyl1DCvD — (((Tendar))) (@Tendar) January 15, 2023

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