«Увидела цену и рассмеялась»2
- 16.01.2023, 15:44
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В Минске продают веник за 100 рублей.
Простые вещи могут стоить дорого. Минчанка Елена прошлась по магазину Zara Home в минском торговом центре Dana Mall и увидела метлу за 99 рублей 99 копеек, пишет onliner.by. И это еще со скидкой, раньше она стоила 159 рублей.
«Я как увидела цену, так рассмеялась, что на меня стали посматривать другие покупатели, — пишет Елена. — Понимаю, когда дорого стоит покрывало из-за состава ткани либо необычные стаканы. Но веник на палке за 100 рублей — это для меня странно».
Судя по бирке, метла состоит из обычного веника и эвкалиптовой рукоятки. Сделана в Китае, изготовитель — испанская компания «Зара Хом Испания С.А.».
Можно ли сказать, что 100 рублей за подобный товар — это дорого? Вероятно, да, ведь журналисты нашли похожие веники в несколько раз дешевле.