«Увидела цену и рассмеялась» 2 16.01.2023, 15:44

3,856

В Минске продают веник за 100 рублей.

Простые вещи могут стоить дорого. Минчанка Елена прошлась по магазину Zara Home в минском торговом центре Dana Mall и увидела метлу за 99 рублей 99 копеек, пишет onliner.by. И это еще со скидкой, раньше она стоила 159 рублей.

«Я как увидела цену, так рассмеялась, что на меня стали посматривать другие покупатели, — пишет Елена. — Понимаю, когда дорого стоит покрывало из-за состава ткани либо необычные стаканы. Но веник на палке за 100 рублей — это для меня странно».

Судя по бирке, метла состоит из обычного веника и эвкалиптовой рукоятки. Сделана в Китае, изготовитель — испанская компания «Зара Хом Испания С.А.».

Можно ли сказать, что 100 рублей за подобный товар — это дорого? Вероятно, да, ведь журналисты нашли похожие веники в несколько раз дешевле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».