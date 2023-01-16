«Издеваться над кассирами не было в моих планах» 16.01.2023, 17:15

Как белорус насобирал несколько тысяч 50-рублевых купюр старого образца.

Собирать мелочь Никита стал еще в школе, когда ему было 8 лет. Минчанин складывал у себя двадцатки, сотки и даже тысячи старого образца, которые скапливались у него дома. Написать в редакцию «Зеркала» он решил после того, как увидел материал о тех, кто копит монетки. «Купюры поинтереснее будут», — заявил молодой человек.

— Когда мелочь начала скапливаться, я подумал, а чего мне их тратить. Такую мелочь особенно ни на что не потратишь, а собирать удобно, — говорит молодой человек.

Когда в 2013 году двадцатирублевые купюры вывели из оборота, Никита решил: нужно что-то делать с накоплениями. На тот момент у него собралось около 1000 сторублевых купюр, около 800 банкнот с номиналом в тысячу рублей (точное число двадцаток молодой человек не помнит). Но так получилось, что больше всего в коллекции пятидесятирублевок — их количество уже достигло 1800. Молодой человек решил потратить сбережения на скейтборд.

— Тогда решил оставить только пятидесятки: их долго было бы считать, а издеваться над кассирами не было в моих планах, — объясняет молодой человек. — И без них где-то час в магазине считали деньги. Даже фоткали. Уже не помню, выкладывали куда-то или нет. Ну и вдобавок, из всех купюр пятидесятки, наверное, самые красивые.

После покупки скейтборда, молодой человек продолжил собирать уже только пятидесятирублевые банкноты. Говорит, специально в магазинах не просил их поменять, «просто так получалось».

— Единственный раз пришел в банк и нужно было разменять достаточно крупную купюру. Я спросил: «А есть у вас 50-ки» И мне дали пачку купюр, номера один к одному. Я подумал, о прикольно будет плюс в коллекцию, — рассказывает собеседник. — При этом купюры я держал их всегда в хорошем состоянии: специально их отпаривателем гладил, чтобы по-человечески их хранить, и складывал их в пачки.

В июле 2015 года из оборота выводили пятидесятирублевые банкноты. Их принимали еще год в кассах Нацбанка. Тогда родные стали говорить Никите, чтобы он обменял свою коллекцию на более крупные купюры. На тот момент у молодого человека как раз было 1970 банкнот или 9,9 деноминированного рубля. На тот момент — это составляло чуть больше 6 долларов. Но молодой человек на уговоры близких не поддался.

— Но что такое 10 рублей? Сейчас это 4 доллара. Грубо говоря, в кафе сходить. В общем, это не деньги. А память дороже будет, — объясняет он. — Что буду с ними делать? Еще лет пять похраню, а там уже как пойдет. Может быть, кто-нибудь выкупит ее, если они кому-нибудь нужны будут. У меня не было плана собирать купюры, чтобы потом перепродавать. Но если захотят купить в какой-либо музей либо для съемок каких-то (я и сам использовал эту коллекцию, так как работаю в ивент-сфере) — тогда продам. Нет, так я и не расстроюсь. Детям и внукам буду показывать, какие были деньги.

Напомним, в августе 2022 года Лукашенко подписал указ о продлении срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года. Старые деньги можно будет обменять на новые до конца 2024 года.

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