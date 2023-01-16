Наступление из Беларуси: военный эксперт проанализировал три сценария ISW 16.01.2023, 16:01

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Есть два опасных для ВСУ плацдарма.

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Россия собирается начать крупное наступление. Описывается три сценария: крупное наступление РФ в районе Луганской области, оборонительная операция России по разгрому и использованию украинского контрнаступления, а также повторное нападение со стороны Беларуси.

Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта Александра Коваленко проанализировать каждый сценарий:

— Если рассматривать эти три сценария, то хочу сразу отмести в сторону наступление со стороны Беларуси. На сегодняшний день на белорусской территории нет признаков формирования ударной группировки.

Полноценная ударная группировка может быть сформирована в Беларуси только через 3-4 месяца, если этот процесс начнется завтра.

Исходя из этих сроков, можно говорить о том, что реальная угроза при таком сценарии со стороны Беларуси может возникнуть к концу мая — началу июня, но никак не раньше.

Относительно других сценариев, то, действительно, на Луганском плацдарме, а также Запорожском, сейчас можно наблюдать накопление сил и средств российскими оккупантами.

Если говорить про Запорожский плацдарм, то это треугольник Василевка-Токмак-Мелитополь. Если говорить о Луганском — сектор от Старобельска до Сватово, а также локация Сватово-Кременная.

Оба эти плацдарма могут быть использованы российскими оккупантами для реализации каких-либо наступательных операций.

Дело в том, что они уже не первый месяц имитируют наступательные операции на этих локациях. Именно имитируют — накапливают силы, средства и постоянно оправляют их в какие-то штурмовые действия в направлении населенных пунктов, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины. Успеха в этом они не достигают.

Если говорить о Луганщине, то здесь и вовсе можем наблюдать потерю контроля над рядом населенных пунктов и уменьшение зоны контроля РФ. По потенциалу у них довольно сомнительный ресурс.

Если мы предварительно говорим о наступлении, то для этого им необходим не только соответственный количественный ресурс сил и средства, но и поддержка артиллерии. Для них артиллерия и обеспечение ее необходимым боекомплектом тоже является проблемой. В наступлении без артиллерии никак.

Безусловно, могут вынашивать какие-то планы, но я сомневаюсь насколько они могут быть эффективно реализованы. Если же неэффективно реализовать наступательные действия, то они могут негативно закончиться для самих российских оккупационных войск.

В наступлении они растратят ресурс, который не могли бы применить в обороне. Тогда контрнаступление ВСУ может стать для них критическим. Что в Запорожской, что в Луганской области именно процесс контрнаступления может завершиться освобождением тысяч квадратных километров территорий, но и, опять-таки, демонстративным жестом «доброй воли» со стороны российских оккупационных войск.

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