Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида 7 16.01.2023, 16:14

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Джина Лоллобриджида

Она снялась более чем в 60 фильмах.

Икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет в Италии, передает ВВС.

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Субиако в семье мастеров-мебельщиков. Она прославилась после роли в фильме «Фанфан-Тюльпан» (1952) и картине «Собор Парижской Богоматери» (1956). Ее также хорошо помнят по кинофильмам «Приходи в сентябре», «Ночные красавицы» и «Соломенная вдова».

Всего она снялась более чем в 60 картинах, она считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов. Джина Лоллобриджида снималась с Хамфри Богартом, Фрэнком Синатрой и Жераром Филипом.

Лоллобриджида была награждена орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», а также была кавалером ордена Почетного легиона.

В 2018 году актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.