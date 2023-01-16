Военный ВСУ побил мировой рекорд: 9 выстрелов – и 9 попаданий 16.01.2023, 16:23

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О подвиге украинца упоминал даже Байден.

Александр с позывным «Айдар» за один день в одном бою уничтожил из американского ракетного комплекса «Джавелин» сразу шесть бронированных целей россиян.

Такого не делал ни один военный в мире. На следующий день он уничтожил еще 3 единицы. Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Телеграмме. Он опубликовал фото вместе с мировым рекордсменом, воином ВСУ.

О подвиге украинца в своей речи упоминал даже американский президент. По словам Джо Байдена, такого рекорда не знала вся мировая военная история.

Сам герой родом из Винницкой области. Служит в 128-й отдельной механизированной горно-штурмовой бригаде. До этого был участником Революции достоинства, а идти воевать толкнуло именно циничное вторжение чужестранцев в Украину.

В своих интервью Александр неоднократно подчеркивал, что «Джавелин» – очень эффективное оружие, и если бы в начале полномасштабного вторжения его было много, то противника не пустили бы за пределы границы. Однако в начале войны его было крайне мало. А еще меньше обученных людей, умеющих работать с американскими ПТРК.

День, когда Александр из «Джавелина» сбил 6 целей оккупантов, для него самого стал неожиданностью. Солдат знает, что никогда его не забудет. Говорит, что было сложно как морально, так и физически, но конечный результат стоил всех усилий.

В общей сложности Александр произвел 9 выстрелов – и 9 попаданий.

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