В Витебске политзаключенного приговорили к 6,5 годам колонии 3 16.01.2023, 16:38

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Дмитрий Кохановский

Сотрудника «Белтелекома» обвинили в «разглашении персональных данных силовиков».

В Витебском областном суде 5 декабря 2022 года в закрытом режиме осудили политзаключенного Дмитрия Кохановского по ч. 3 ст. 352 («Неправомерное завладение компьютерной информацией»), ч. 3 ст. 130 («Разжигание иной социальной вражды или розни»), ч. 3 ст. 203-1 («Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных») Уголовного кодекса. О результате суда стало известно правозащитникам.

Дмитрий Кохановский — инженер-системотехник Могилевского отделения «Белтелекома», был задержан на рабочем месте 28 октября 2021 года. У него есть ребенок.

Согласно обвинению, мужчина якобы «извлекал из базы личные данные силовиков, госслужащих, судей». Следствие утверждает, что всего было 46 подобных эпизодов. Дмитрий был помещен в СИЗО-1, в начале ноября 2022 г. переведен в витебский СИЗО-2. В начале января политзаключенный был этапирован в новополоцкую колонию.

3 января 2023 года КГБ включил политзаключенного в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Поддержите политзаключенного: ИК № 1. 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8. Дмитрий Леонидович Кохановский.

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