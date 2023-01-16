Как Ровенская область готовится к возможному нападению из Беларуси

Как Ровенская область готовится к возможному нападению из Беларуси3
- 16.01.2023, 16:53
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Оборона Ровенской АЭС ежедневно усиливается.
Ровенская область имеет 229 километров общей границы с Беларусью. Работы по обороне города и поселков Украины в случае возможного вторжения с севера ведутся постоянно. Об этом глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал «24 каналу».
Где может враг попытаться наступить с территории Беларуси
По словам Коваля, в Ровенской области проходят 2 больших автодороги:
- в районе украинского села Прикладники и белорусского Невеля;
- возле села Городище Дубровицкого района.
Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны, - подчеркнул Коваль.
Как Ровенская область готовится к возможному наступлению
Как отметил Коваль, пересечь границу с Беларусью в других местах для россиян будет нереально из-за большого количества водных преград. Вся территория от границы до Варшавской трассы является труднопроходимой, болотистой местностью.
Украинские военные со своей стороны проработали каждый наименьший участок и предприняли ряд шагов в подготовке обороны города:
- подготовили противотанковые рвы и фортификационные сооружения;
- заминировали территории;
- заминировали мосты;
- подготовили места сдерживания оккупантов.
Жители Ровенской области готовы к вероятному вторжению
Ежедневно в области производится слаживание боевые подразделения. Также к подготовке обороны области активно приобщаются и местные.
- Простые жители Ровенской области - это еще одна армия, и очень мотивированная. Ведь Ровенская область - это край партизанской славы, здесь исторически было очень сильное движение сопротивления, - заметил глава ОВА.
Нападение на Ровенскую область будет означать смерть для врага
По словам Коваля, врага не ожидает в Ровенской области ничего хорошего.
- Это территория, где враги просто погибнут. Что касается того, что к наступлению присоединятся белорусы, то мы к таким прогнозам относимся сдержанно. Ведь уровень поддержки российской агрессии против Украины среди самих белорусов чрезвычайно низкий, - отметил руководитель Ровенской ОВА.
Коваль не исключает и того, что Россия может попытаться переодеть своих военных в форму белорусских военных ради провокации, однако для региона неважно, как выглядит враг.
- Мы точно достойно его встретим. Здесь будут кровавые болота, - добавил Коваль.
Защита Ровенской АЭС
- Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции - это приоритет. Сегодня там работают возведенные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад , - объяснил глава ОВА.
Он отметил, что оборона АЭС ежедневно усиливается. Были извлечены уроки по ситуации с другими энергообъектами, из-за чего станция была укреплена.