Как Ровенская область готовится к возможному нападению из Беларуси 3 16.01.2023, 16:53

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Оборона Ровенской АЭС ежедневно усиливается.

Ровенская область имеет 229 километров общей границы с Беларусью. Работы по обороне города и поселков Украины в случае возможного вторжения с севера ведутся постоянно. Об этом глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал «24 каналу».

Где может враг попытаться наступить с территории Беларуси

По словам Коваля, в Ровенской области проходят 2 больших автодороги:

- в районе украинского села Прикладники и белорусского Невеля;

- возле села Городище Дубровицкого района.

Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны, - подчеркнул Коваль.

Как Ровенская область готовится к возможному наступлению

Как отметил Коваль, пересечь границу с Беларусью в других местах для россиян будет нереально из-за большого количества водных преград. Вся территория от границы до Варшавской трассы является труднопроходимой, болотистой местностью.

Украинские военные со своей стороны проработали каждый наименьший участок и предприняли ряд шагов в подготовке обороны города:

- подготовили противотанковые рвы и фортификационные сооружения;

- заминировали территории;

- заминировали мосты;

- подготовили места сдерживания оккупантов.

Жители Ровенской области готовы к вероятному вторжению

Ежедневно в области производится слаживание боевые подразделения. Также к подготовке обороны области активно приобщаются и местные.

- Простые жители Ровенской области - это еще одна армия, и очень мотивированная. Ведь Ровенская область - это край партизанской славы, здесь исторически было очень сильное движение сопротивления, - заметил глава ОВА.

Нападение на Ровенскую область будет означать смерть для врага

По словам Коваля, врага не ожидает в Ровенской области ничего хорошего.

- Это территория, где враги просто погибнут. Что касается того, что к наступлению присоединятся белорусы, то мы к таким прогнозам относимся сдержанно. Ведь уровень поддержки российской агрессии против Украины среди самих белорусов чрезвычайно низкий, - отметил руководитель Ровенской ОВА.

Коваль не исключает и того, что Россия может попытаться переодеть своих военных в форму белорусских военных ради провокации, однако для региона неважно, как выглядит враг.

- Мы точно достойно его встретим. Здесь будут кровавые болота, - добавил Коваль.

Защита Ровенской АЭС

- Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции - это приоритет. Сегодня там работают возведенные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад , - объяснил глава ОВА.

Он отметил, что оборона АЭС ежедневно усиливается. Были извлечены уроки по ситуации с другими энергообъектами, из-за чего станция была укреплена.

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