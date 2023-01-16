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Эксперты рассказали, как уменьшить расход топлива зимой

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  • 16.01.2023, 17:05
  • 1,136
Эксперты рассказали, как уменьшить расход топлива зимой

Полезные лайфхаки для водителей.

Повышенный расход топлива в зимнее время - привычное дело для водителей. Впрочем, автомобильные эксперты выделяют несколько лайфхаков, позволяющих сэкономить горючее. Об этом пишет портал «Твоя машина».

Первое на что нужно обратить внимание - прогрев двигателя. Во многих случаях достаточно прогревать двигатель не 5 минут, а 2-3 минуты. Но важно не наживать «газ в пол» и несколько километров ехать на невысокой скорости. Это нужно, чтобы двигатель достиг «рабочей» температуры.

Второй момент - очистка автомобиля. Снег на крыше и капоте уменьшает аэродинамику, что увеличивает сопротивление воздуха и как следствие расход горючего становится больше.

В-третьих, нужно регулярно проверять давление в шинах. В холодное время года давление снижается, что приводит к увеличению сопротивления во время езды и соответственно повышению расхода топлива.

Также водителям следует помнить о не очень распространенном, но эффективном способе защиты своего железного коня в зимний период - автомобильном одеяле. Данное изобретение можно использовать, оставляя машину на ночь на улице. Утром придется прилагать заметно меньше усилий, чтобы довести двигатель до рабочей температуры.

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