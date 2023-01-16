Гиркин назвал причину военных поражений России 16.01.2023, 17:13

Экс-главарь «ДНР» раскритиковал ставленников Путина.

Заявление Медведчука о необходимости создания в Украине нового пророссийского движения не осталось незамеченным и в РФ. Бывший офицер российских спецслужб Стрелков-Гиркин прокомментировал его статью в «Известиях» и заявил, что Кремль до сих пор планируют усадить Медведчука «на украинский престол».

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин заявил, что победа России в войне с Украиной невозможна из-за тех людей, которые виновны в ее начале.

Гиркин отмечает, что эта идея в принципе невозможна, а также делает более глобальный вывод: с нынешней командой Путина, которая состоит из Медведчука, Герасимова и Шойгу, РФ в войне с Украиной не победить.

Более того, комментируя ход войны, он заявил, что развитие боевых действий не предвещает России и ее властям ничего хорошего.

«Эти «не про побеждать», эти могут только все прогадить даже в самой благоприятной ситуации. А у нас проблема в том, что ситуация очень далека от благоприятной, скорее, строго наоборот. Хотел бы ошибиться», - заявил он.

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