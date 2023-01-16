СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру 16.01.2023, 17:16

Служба безопасности Украины подчеркивает, что ни один убийца не избежал наказания.

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег, 21.06.1971 года;

- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей, 08.02.1987 года;

- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис, 07.06.1982 года;

- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

- инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

- Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности Украины установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает «пуск», кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И оно обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его, – отметил по этому поводу глава СБУ Василий Малюк.

По факту этого военного преступления следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

В результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

После проведения соответствующих экспертиз виновникам будет объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Как известно, во время ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре погибли 40 мирных жителей, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 человек, из которых 14 детей.

В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

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