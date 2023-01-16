Какую валюту сейчас покупают белорусы? 16.01.2023, 17:37

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Репортаж из минских обменников.

Журналисты myfin.by снова прошли по обменным пунктам Минска и узнали, что там происходит: есть ли очереди, какую валюту белорусы покупают больше в 2023 году и как относятся к исключению евро из валютной корзины.

Первой в опросе поучаствовала девушка по имени Анна. Она работает кассиром в игорном клубе и получает около 700 рублей.

– Моя зарплата уходит быстро. У нас ребенок, я еще и беременна, поэтому все, что получаю, стабильно уходит на подготовку к появлению малыша. На муже – более крупные финансовые траты. Он и получает больше. Сколько супруг откладывает со своей зарплаты, точно сказать не смогу, но приблизительно больше 10%. Когда накапливается сумма, эквивалентная $300, переводим в иностранную валюту и храним. Честно, даже не могу сказать, почему именно в долларах – просто муж предпочитает американскую валюту, а не евро.

В торговом центре «Рига» с работницей местного обменника поговорить не удалось. Зато журналисты встретили Вадима – он работает кладовщиком и получает больше 1000 рублей. Но все деньги уходят на ежедневные нужды, и откладывать «вообще не получается».

– Моя жена получает еще меньше. У нас несколько детей, и на ежедневные нужды уходят все деньги. Ничего откладывать не выходит. Поэтому за курсом валют не слежу – зачем, если под матрасом ничего не имею? – задается риторическим вопросом Вадим.

На следующей точке журналисты немного поговорили с работницей обменника. По ее словам, сейчас можно увидеть отток людей – гораздо больший спрос на услуги обменных пунктов был до праздников.

– На самом деле такое происходит каждый год, – добавляет девушка. – Евро люди тоже не особо интересуются. Чаще берут и продают доллары.

Журналисты оказались на Комаровском рынке. Из клиентов местного обменного пункта с нами согласилась поговорить Татьяна. Она сидит дома с ребенком и почти ничего не откладывает.

– Если намечается поездка или какой-то отдых, то собираемся с силами, копим и откладываем в долларах. О евро вообще не задумываемся: в европейские страны не ездим, да и доллар как-то привычнее. Поэтому об исключении евро из корзины не волновались – для нас это вообще ничего не поменяло.

Рядом с ЦУМом видим эффектную даму в шубе, платке и меховой шапке. Ею оказывается Светлана – дизайнер одежды по профессии, сейчас она расширяет карьерные перспективы и учится на арт-менеджера. В отношении финансов Светлана оказалась человеком строгим: старается откладывать 30% с зарплаты.

– Но я стремлюсь к большему, хочу откладывать половину заработанного. Так я могу обеспечить себе старость: купить недвижимость, быть при деньгах и отдыхать, – рассказывает Светлана. – Сбережения храню в долларах. В нашей семье было принято использовать эту валюту. Но это не просто традиция, мне всегда объясняли, для чего это делается. Так стабильнее, чем использовать белорусский рубль. Он может обесцениться, а доллары все равно будут. Но я хочу перейти в евро – думаю, эта валюта еще стабильнее.

Светлану не пугает то, что евро исключили из корзины – она считает, что ее жизнь это совсем не осложнит. «Евро останется в обменниках, так что я не волнуюсь», – заключает Светлана.

В ЦУМе журналистам удалось встретить собеседника. Им оказался Николай, специалист в сфере продаж. По его словам, с зарплаты деньги он не откладывает, а имеющиеся сбережения хранит в долларах.

– Потому что люди берут доллар,– объясняет Николай. – Представьте, что вы оказались на Ямайке, Мадагаскаре, в России – неважно, где. И вы можете взять денежный эквивалент золоту. Что возьмете? Евро? Котируется не везде. На белорусский рубль тоже за границей ничего не купишь. А доллар – североамериканский, это важно, – нужен всем. Поэтому я и предпочитаю эту валюту.

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