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ВСУ уничтожили блиндажи и броневик россиян под Бахмутом

  • 16.01.2023, 17:41
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ВСУ уничтожили блиндажи и броневик россиян под Бахмутом

Работа украинской артиллерии попала на видео.

Воины 28 бригады имени Рыцарей Зимнего похода уничтожили на Бахмутском направлении группу оккупантов, которые пытались обустроить позиции в лесополосе.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что украинские артиллеристы разгромили боекомплект и сожгли броневик противника.

«Ничто так не бодрит утром, как работа артиллеристов. Ликвидирован личный состав противника, разрушены 2 блиндажа, сожжен боекомплект и уничтожены броневик и машина», – отметили военные.

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