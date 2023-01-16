В Гродно на аукцион выставили «особняк» по цене iPhone 3 16.01.2023, 18:14

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Но есть нюанс.

В Гродно на аукцион выставили дом, который находится на ул. Пышки, 18. Это напротив одноименного лесопарка и совсем рядом с Коложским парком — место очень перспективное, особенно с учетом развития микрорайона «Весенний» в ближайшие годы.

Правда, с лотом и ценой на него возникает сразу много нюансов, пишет «Блог Гродно». Начальная цена дома — 5 100 рублей. Кажется, совсем не много. Но только до момента, пока не увидишь фото и описание.

«Наружная площадь – 9 кв.м. Фундамент – бутобетон, Стены, полы – доска, перекрытие, окна, двери – дерево, крыша – рулонные кровельные материалы, физический износ более 65%. Составные части и принадлежности: сарай (износ 70%)», - так описывает остатки строения «Гродненский центр недвижимости».

До момента проведения аукциона дом можно оценить, правда, «осмотр предмета аукциона производится желающими самостоятельно в удобное для них время».

Если взглянуть на само извещение о проведение аукциона, то там и вовсе есть пометка, что «создание земельного участка не зарегистрировано в регистре недвижимости».

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