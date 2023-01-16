Ученые выяснили, как людям удалось приручить животных 2 16.01.2023, 18:20

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Альтруизм по отношению к другим видам позволил человечеству процветать.

Исследователи наблюдали, как малыши взаимодействуют с дружелюбными собаками и пришли к выводу, что наше желание протянуть руку помощи распространяется на животных с самых ранних лет. Ученые даже предполагают, что именно это когда-то помогло нашим предкам приручить других животных, пишет The Guardian.

По словам антрополога-эволюциониста и первого автора исследования Рахны Редди, которая работает в Гарвардском университете и Университете Дьюка, исследователей заинтересовало то, как рано проявляется наш альтруизм. Ученые обнаружили, что малыши не только могут понимать желания собак, но и готовы помогать им, несмотря на то, что шансы, что животные вернут им «услугу» ничтожно малы.

Редди отмечают, что с самого начала нашего развития мы демонстрируем склонность вести себя просоциально в отношении других людей, пытаясь понять, что происходит у них в голове. Антрополог также отмечает, что даже малыши демонстрируют мотивацию и способность распространять «помогающее поведение» на других животных.

Теперь исследователи полагают, что именно это дружелюбное поведение у детей, которые фактически только учатся ходить и говорить, когда-то помогло процветать людям во всем мире. Ученые думают, что альтруистические действия, в том числе и оставление пищи для животных, могут лежать в основе тактики по одомашниванию различных видов животных, в том числе кошек, собак, коров, свиней, овец и лошадей. Например, более ранние исследования показывают, что собаки генетически отделились от волков еще 23 тысячи лет тому назад — именно столько насчитывает наша эволюционная история с этими животными.

По словам Редди, одомашнивание животных в действительности стало важным этапом жизни человека и сыграло важную роль в нашем выживании и процветании. Ученый отмечает, что до сих пор остается загадкой как именно мы пришли к одомашниванию животных, однако это новое доказательство, по-видимому, может пролить свет на эти события.

В ходе исследования ученые отобрали 97 детей в возрасте от 20 до 47 месяцев, а после наблюдали, как они взаимодействуют с тремя дружелюбными собаками по кличке Фиона, Генри и Сеймур. Исследование проходило в детской лаборатории Мичиганского университета. В ходе эксперимента ученые бросали игрушки или лакомства вне досягаемости животных — за перегородку со стороны малыша и наблюдали.

Ученые обнаружили, что дети в два раза чаще отдавали игрушки и лакомства животным, когда собаки проявляли к ним интерес — например, скулили или пытались ухватиться за предметы. Исследование показывает, что:

дети помогали в 50% случаев, когда собаки интересовались предметом;

дети помогали в 25%, когда животные не интересовались предметом.

Кроме того, исследователи обнаружили, что малыши с большей вероятностью помогали животным, если в их семье есть питомец, если животное вело себя более живо и если на кону была «вкусняшка», а не игрушка.

По словам старшего автора исследования профессора Генри Веллмана, ранее ученые обнаружили, что малыши изо всех сил пытаются помочь борющимся людям, даже незнакомым. Однако ученые не знали, проявляется ли это только в отношении людей, которые бы могли помочь в ответ, или и к другим животным. Теперь исследователи полагают, что маленькие дети способны «читать» собак и помогать им в случае необходимости.

Отметим, что в дальнейшем исследователи планируют ответить на вопрос настолько ли добры малыши к другим животным, например, котам, кроликам, курам, коровам и лошадям.

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