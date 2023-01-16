Череватый: Подразделения ВСУ держат оборону в Соледаре и на подступах 16.01.2023, 18:28

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Россия сконцентрировала главный удар на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области и на подступах к городу. Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

- Восток Украины остается главным направлением удара удара агрессора. Враг сконцентрировал главный удар на Бахмутском направлении, особенно в районе Соледара, где ведутся бои. Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах, — сообщил он.

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