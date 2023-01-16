Донецкий «Шахтер» представил специальные футболки с благодарностью Мудрику 16.01.2023, 18:37

Ранее 22-летний полузащитник Михаил Мудрик стал игроком лондонского «Челси».

Донецкий «Шахтер» сообщил о выпуске эксклюзивных футболок с благодарностью Михаилу Мудрику. Приобрести их можно в клубном интернет-магазине, пишет «Трибуна» .

Футболки черного цвета с десятым номером и фамилией Мудрика. Над логотипом «Шахтера» расположено слово «спасибо».

Ранее 22-летний украинский полузащитник перешел в «Челси» https://charter97.org/) за 70+30 миллионов евро.

🧡 Представляємо ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику ⚒



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Кількість товару обмежено. #Shakhtar pic.twitter.com/EkNBszSTcv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023

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