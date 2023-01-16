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Донецкий «Шахтер» представил специальные футболки с благодарностью Мудрику

  • 16.01.2023, 18:37
Донецкий «Шахтер» представил специальные футболки с благодарностью Мудрику

Ранее 22-летний полузащитник Михаил Мудрик стал игроком лондонского «Челси».

Донецкий «Шахтер» сообщил о выпуске эксклюзивных футболок с благодарностью Михаилу Мудрику. Приобрести их можно в клубном интернет-магазине, пишет «Трибуна» .

Футболки черного цвета с десятым номером и фамилией Мудрика. Над логотипом «Шахтера» расположено слово «спасибо».

Ранее 22-летний украинский полузащитник перешел в «Челси» https://charter97.org/) за 70+30 миллионов евро.

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