Мумифицированное тело известного российского актера обнаружили в квартире в Москве 1 16.01.2023, 19:05

2,086

Владимир Ипатов

За свою карьеру он сыграл более чем в 50 российских сериалах и фильмах.

Дочь актера Владимира Ипатова обратилась в полицию, заявив, что ее отец перестал отвечать на звонки еще до Нового года. Вскрыв квартиру 64-летнего мужчины, полицейские обнаружили в ней мумифицированное тело, передает RTVI.

По предварительным данным, актер умер примерно месяц назад.

Как сообщает ТАСС, вероятной причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность.

За свою карьеру Владимир Ипатов сыграл более чем в 50 российских сериалах и фильмах. Он снимался в фильме «Последний богатырь», а также в сериалах «Папины дочки», «Физрук», «Восьмидесятые», «Склифосовский», «Последний мент» и «Закрытая школа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».