Грузия зафиксировала рекордный спрос на недвижимость от россиян 6 16.01.2023, 19:13

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С начала войны в Украине Россию покинули 1,1 млн человек.

За первые восемь месяцев 2022 года граждане России скупили 15 164 объекта недвижимости в Грузии. Об этом сообщает Министерство юстиции страны, отмечая, что это количество более чем в два раза превышает суммарные результаты 2020 и 2021 годов (2 701 и 4 332 объекта соответственно).

За этот же период 10 975 граждан России зарегистрировали право собственности на 13 850 земельных участков в Грузии. Данные включают земельные участки со строениями и без строений.

Более 13 000 скупленных объектов недвижимости — это квартиры, на которые зарегистрированы права собственности 11 722 граждан России. Еще 73 гражданина РФ зарегистрировали право собственности на 93 коммерческих помещения.

С начала войны в Украине Россию покинули 1,1 млн человек. Согласно Росстату, только в третьем квартале число выездов граждан за рубеж увеличилось на 1,2 миллиона, до 9,7 миллиона. При этом Грузия и Казахстан стали двумя основными направлениями увеличения числа выездов: количество поездок в эти страны выросло на 1 миллион и 400 тысяч соответственно.

Вместе с людьми страну покидают деньги. Не менее $36 млрд покинули Россию за январь–сентябрь: объем средств физлиц на счетах в иностранных банках достиг $66 млрд долларов и впервые превысил сумму, которая хранится на валютных счетах в РФ ($63 млрд). Денежные переводы только в Грузию выросли пятикратно в 2022 году — до $1,75 млрд, превысив 60% всех переводов, отчитывался Национальный банк страны.

МВФ изначально прогнозировал рост грузинской экономики на 9% в 2022 году, но в начале ноября повысил оценку до 10% (а инфляции — до 10,5%), в том числе благодаря «сильному увеличению миграции и финансовых потоков, вызванных войной [в Украине], а также транзитной торговли». Национальный банк Грузии «должным образом поддерживал гибкий валютный курс и восстанавливал международные резервы, пользуясь сложившимися благоприятными условиями — сильным ростом внешних поступлений», говорится в отчете МВФ.

Побочным эффектом притока россиян и их денег стало повышение цен. Стоимость аренды квартир выросла вдвое, а жилье в Тбилиси и Батуми подорожало на 15–20%.

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