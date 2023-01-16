Водка, виски, ликер, шампанское: минчане перебрали норму, ввозя алкоголь из Литвы через границу 1 16.01.2023, 19:28

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иллюстрационное фото

Что решил суд.

В конце декабря в Вороновском районе суд рассмотрел два дела в отношении минчан, которые ввезли в Беларусь из Литвы слишком много алкоголя. Вердикты опубликованы в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

В первом случае мужчина заезжал в Беларусь по «красному» коридору и вез по две литровых бутылки виски, ликера и глинтвейна, литровую бутылку водки и бутылку шампанского. Во втором случае минчанка двигалась по «зеленому» коридору и везла восемь литровых бутылок вина, одну бутылку вина объемом 0,75 литра и литровую бутылку вермута. Оба раза дело было на пункте пропуска «Бенякони».

Все спиртное у минчан изъяли. На суд они в Вороново не поехали, но передали, что нарушение не отрицают.

В итоге суд в обоих случаях решил признать фигурантов виновными по ч. 2 ст. 13.21 КоАП о незаконном перемещении по территории Беларуси лицом, не являющимся предпринимателем, алкогольных напитков, не маркированных акцизными знаками РБ, в объеме более 5 литров.

Обоим жителям Минска назначили штраф в размере 10 базовых величин, или 320 рублей, и конфискацию алкогольных напитков свыше допустимого к перемещению количества. Какой алкоголь будут отбирать, а какой оставят, суд не уточнил.

Отметим, суд в данном случае не занимался вопросом превышения норм ввоза алкоголя в страну (а ввозить можно не больше трех литров на человека). Возможно, с этим нарушением разобрались сразу, на пункте пропуска.

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