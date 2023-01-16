Украина получила от Словакии восьмую САУ Zuzana 2 16.01.2023, 19:36

По договору для ВСУ изготовят еще 16 САУ.

Украина получила восьмую самоходную пушку-гаубицу Zuzana 2 словацкого производства. Это последняя, которую Словакия обязалась передать ВСУ.

Об этом пишет местное издание Teraz.

Как отмечает Министерство обороны Словакии, каждая единица техники была передана после зачисления оплаты на счет.

«Сегодня мы поставили в Украину целую батарею очень качественных артиллерийских систем, которые производит наш отечественный оборонно-промышленный комплекс. Верим, что с их помощью украинские защитники сохранят как можно больше жизней и приблизят Родину к безусловной победе над врагом, который только продолжает грабить, убивать, поскольку продолжает терпеть поражение на поле боя», - заявил министр обороны Ярослав Надь.

Отмечается, что по договору «Конструкция-Дефэнс» изготовит для ВСУ еще 16 САУ. Их профинансируют Дания, Германия и Норвегия.

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